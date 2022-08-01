شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سبب مثير وراء فشل انتقال سعد ناطق لأهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الفترة الماضية إنتقال النجم الدولي العراقي سعد ناطق لصفوف فريق نادي الباطن قادمًا من فريق نادي الشرطة على الرغم من وجود مفاوضاوت جادة من جانب نادي أهلي جدة للحصول على توقيعه لكن الصفقة فشلت في الأمتار الأخيرة.

سبب مثير وراء فشل إنتقال سعد ناطق لأهلي جدة

سعد ناطق

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن نائب رئيس الهيئة الإدارية بنادي الشرطة العراقي غالب الزاملي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص فشل إنتقال المدافع العراقي لنادي أهلي جدة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها الزاملي صباح اليوم الأثنين أكدت أن المفاوضات بين نادي أهلي جدة والشرطة العراقي من أجل سعد ناطق وصلت لمراحل متقدمة لكن لم يتم التوقيع لظروف خاصة لدى اللاعب.

وأضاف:" تجربة لعب ناطق في صفوف الدوري السعودي تعد نقلة نوعة له ولجميع اللاعبين العراقيين وذلك بسبب قوة المنافسة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث سيساهم بقوة في تطويره".

وإستكمل:" لا تقتصر الفوائد والمكاسب التي سيحصل عليها سعد ناطق على ذلك الحد فحسب بل سيكون إضافة لبعض الخامات المميزة من المحترفين الأجانب في الدوري السعودي الأمر الذي سيعود بالفائدة على اللاعب نظرًا لما يتمتع به الدوري من متابعة جماهيرية كبيرة في المنطقة".

يُذكر أن سعد ناطق سبق وأن كانت له تجربة إحترافية قصيرة في الملاعب القطرية في الوقت الذي لعب فيه لصفوف نادي المصافي والقوة الجوية وكانت الشرطة هي التجربة الأخيرة التي يخوضها قبل الانتقال لصفوف الباطن ويعد من ركائز منتخب بلاده الأساسية قبل أن يتم إبعاده من قبل المدرب الهولندي ديك أدفوكات.