شكرا لقرائتكم خبر عن انباء سارة داخل الفيحاء بسبب باولينيو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الفيحاء السعودي استعداداته للموسم الكروي الجديد والذي سينطلق في الخامس والعشري من شهر أغسطس الجاري.

الفيحاء يواصل استعداداته للموسم الجديد

ومن المنتظر أن يخوض فريق الفيحاء مباراة ودية أمام سيلز موتز النمساوي في أولى مبارياته ضمن الاستعدادات الأولية بالمعسكر الخارجي المقام حاليا بالنمسا.

ويقود الفريق فنيا فوك رازوفيتش والذي قام بإجراء حصة تدريبية مساء أمس الأحد تضمنت تدريبات خاصة باللياقة الوقائية تمهيدا لتجهيز اللاعبين للمباراة الودية.

تفاصيل مران الفيحاء

وعلى هامش هذه الحصة التدريبية، أقحم المدير الفني فوك رازوفيتش بعض الأمور الخططية التكتيكية باللعب مثل التنظيم الهجومي والدفاعي قبل أن يختتم مران الأمس بمناورة الطبق والتي يوجد بها النهج التكتيكي لمباراة اليوم الودية.

باولينيو يظهر لأول مرة في تدريبات الفريق

ككما شهد مران اليوم مفاجأة خاصة لجماهير الفيحاء والذي شهد تواجد النجم البرازيلي باولينيو لوكاس دي باولا لأول مرة منذ انضمامه للفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتظم اللاعب بالفعل في التدريبات الجماعية تمهيدا للمباراة الودية مما يشير إلى دخول اللاعب ضمن حسابات فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق، خلال الموسم المقبل.

يذكر أن باولينيو لوكاس دي باولا قد انتقل لصفوف الفيحاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف الشباب السعودي على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد فقط.

يذكر أن صاحب ال 25 عاما قد شارك خلال الموسم الماضي مع فريق السابق، الشباب، في 29 مباراة مختلفة، سجل خلالهم هدفين وصنع 4 أهداف آخرين.