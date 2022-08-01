بشرى سارة من “حساب المواطن” للمرأة المتزوجة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد برنامج حساب المواطن، أن المرأة المتزوجة يمكنها التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في 5 حالات.
وأوضح حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج، عبر تويتر، ردا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات الخمس التالية: المهجورة، المتزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الاهلية، من كان زوجها غائبا.
وأضاف البرنامج، أنه يجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المرأة المتزوجة من ضمن الحالات السابقة، يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.
وقالت المواطنة في استفسارها: إنها معلقة ولا تعيش مع والد الأبناء منذ ثلاث سنوات، وحاولت حذف اسمها من حساب زوجها بالبرنامج دون جدوى، مطالبة بحذف اسمها لأن والد الأبناء يستفيد بالدعم وهي مستأجرة لمسكن.
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