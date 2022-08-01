أمطار على محافظة الأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية هطلت صباح اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على مدن وقرى ومراكز وهجر محافظة الأحساء، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. أخبار قد تهمك

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