أمانة الشرقية تنفذ أعمال تطويرية وتنموية بالخفجي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية سلسلة من أعمال مشاريع تطويرية وتنموية بمحافظة الخفجي، التي تسهم في جعل المحافظة وجهة سياحية يقصدها الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

وتضمنت أعمال الأمانة تطوير الواجهة البحرية والكورنيش، حيث جرى تركيب الممشى الرياضي بالواجهة البحرية، الذي يشمل (1500) حبة انترلوك مضيئ على امتداد الكورنيش البالغ طوله (6000) متر طولي، وإضافة (20) نقطة واي فاي على امتداد الواجهة البحرية، و(36) جهاز ألعاب القوى موزعة على (3) مجموعات بالواجهة ومزودة بمظلات وأرضيات مطاطية.

وجرى سفلتة عدد من الطرق والمداخل الرئيسة بالمحافظة، وإنشاء (4) طرق رئيسة بالمدينة، منها (2) مدخل للمدينة، وهما طريق الـملك سلمان بن عبد العزيز بطول (3500) متر طولي وعرض (16) متراً مزدوجاً بـ (175) عموداً مفرداً بطول (12) متراً برصيف (14) ألف متر طولي، الذي يربط بين محافظة الخفجي وطريق الدمام الجديد، وطريق الجامعة بطول (3500) متر طولي وعرض (15) متراً مزدوجاً بـ (200) عمود مفرد بطول (12) متراً ورصيف (16) ألف متر طولي ويربط بين محافظة الخفجي وطريق الكويت الدولي، وشارع الملك سعود بطول (200) متر طولي وعرض (13.5) متراً طولياً ورصيف (8000) ألف متر طولي، واستكمال طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بطول (6000) متر طولي وإنشاء عدة (3) دوارات وإنارة الطريق بـ (102) عمود إنارة.

كما نفذت أعمال سفلتة وإنارة عدد من الطرق الرئيسة في حي الشاطئ، حي النزهة، وحي الورود، وحي الفيصلية، وحي المروج، وحي الخزامى مع تركيب إنارات وبلدورات مضيئة بالميادين العامة، وإنشاء دورات مياه.

وتعمل الأمانة على ربط جميع شوارع المحافظة بقنوات تصريف مياه الأمطار، حيث جرى ربط الجهة الجنوبية للمحافظة بمحطة تصريف مياه الأمطار، وتشمل العديد من الأحياء التي تشهد كثافة سكانية، وذلك من خلال شبكات ومناهيل لتصريف مياه الأمطار، كما تعمل على ردم وتسوية عدد من الشوارع الرئيسة بحي غرناطة وإنارة وسفلتة طريق الملك فهد وطريق الأمير سلطان، وطريق الجامعة، وذلك لإيصال الخدمات الحكومية لها.

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وافتتحت أمانة الشرقية الـمركز الحضاري بمحافظة الخفجي، الذي يضم (700) كرسي مسرح، و (45) كرسياً لكبار الشخصيات.