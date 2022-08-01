“الأرصاد”: أمطار رعدية على محافظتي القنفذة والليث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة، على محافظتي القنفذة، والليث، تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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