“الأرصاد”: أمطار على منطقة جازان يصاحبها تساقط للبرد وجريان للسيول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وتكون أمطار رعدية على محافظة جزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.