أكثر من 70 ألف مستفيد من برج الشمال الطبي بالحدود الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

قدم برج الشمال بمنطقة الحدود الشمالية من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية خدماته لـ 70947 مستفيداً, خلال النصف الأول للعام 2022م, حيث بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 36061, والمستفيدين من قسم العيادات الخارجية 34886, والعمليات الجراحية 956, كما جرى عمل 575577 فحصاً مخبرياً, و32583 فحصاً إشعاعياً، في نفس الفترة.

وبينت صحة الحدود الشمالية أنها تضم 10 مراكز طبية متخصصة (وهي مركز للقلب، و 3 للسكري، و 3 للكلى، و 3 أسنان), إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، والمناظير والأورام وغيرها، و 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.