︎
.
المناطق_متابعات
صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، على روزنامة المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك بعد قرار تغيير مواعيد بطولات الأندية لتلعب من فصل الخريف إلى الربيع، بدلاً من المواعيد السابقة من فصل الربيع إلى الخريف، وفقاً لما أعلن الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي على الأنترنت.
وحدد الاتحاد الآسيوي، يوم 8 أغسطس موعداً لانطلاق الدور التمهيدي الأول للبطولة القارية، في حين تلعب مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 13 ديسمبر 2023.
وتستأنف البطولة بالأدوار الاقصائية «ثمن وربع ونصف النهائي» خلال الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024، على أن يلعب النهائي من مباراتي الذهاب والإياب يومي 11 و18 مايو 2024.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد مواعيد دوري أبطال آسيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.