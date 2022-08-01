اعتماد مواعيد دوري أبطال آسيا الجديدة

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صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، على روزنامة المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك بعد قرار تغيير مواعيد بطولات الأندية لتلعب من فصل الخريف إلى الربيع، بدلاً من المواعيد السابقة من فصل الربيع إلى الخريف، وفقاً لما أعلن الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي على الأنترنت.

وحدد الاتحاد الآسيوي، يوم 8 أغسطس موعداً لانطلاق الدور التمهيدي الأول للبطولة القارية، في حين تلعب مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 13 ديسمبر 2023.

وتستأنف البطولة بالأدوار الاقصائية «ثمن وربع ونصف النهائي» خلال الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024، على أن يلعب النهائي من مباراتي الذهاب والإياب يومي 11 و18 مايو 2024.

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Source almnatiq

