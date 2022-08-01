” صيف السعودية” .. فعاليات منوعة بعسير والطائف وجدة

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يقدم برنامج “روح السعودية” الهوية الرسمية للسياحة السعودية الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للسياحة برامج وفعاليات نوعية منها برنامج صيف السعودية تحت شعار “جوي وأجوائي” المقام في منطقة عسير ومحافظتي الطائف وجدة.

ويضم برنامج صيف السعودية, خيارات متعددة أمام السائح, ومنها الفعاليات الجبلية وسط الأجواء الباردة في مرتفعات الطائف وعسير، حيث يأتي مهرجان صيف أبها تحت شعار “فوق الجبال” بباقة متنوعة من الأنشطة والمغامرات، في حين تمتد الفعاليات لتشمل الأنشطة والفعاليات البحرية الشيقة على سواحل البحر الأحمر في مدينة جدة التي تلبي رغبات مختلف الشرائح.

وتشهد الوجهات السياحية بعسير وجدة والطائف مع انطلاق برنامج صيف السعودية “جوي وأجوائي” إقبالاً من الزوار لا سيما مع التنوع الجغرافي والثقافي لكل وجهة, وكرم الضيافة والترحاب، الذي يشتهر به المجتمع السعودي، كما تفاعلوا مع ما يقدمه القطاع السياحي الخاص من خصومات وعروض هي الأكبر والأكثر تنوعاً، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق والتنقل وتنظيم الرحلات.

وأتاح برنامج “روح السعودية” للزوار والسياح الاطلاع على العروض والباقات والبرامج والتجارب السياحية المتنوعة، التي تلبي تطلعات جميع شرائح المجتمع وأفراد العائلة من مختلف الأعمار عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق “روح السعودية” (visitsaudi.com)، المتاح بثماني لغات، بالإضافة إلى إمكانية الحجز والتواصل مع مقدمي الخدمة، كما يمكن التواصل مع مركز العناية بالسياح (930)؛ الذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملاحظات.

يذكر أن برنامج صيف السعودية لهذا العام 2022، يأتي مكملاً للنجاحات والأرقام المميزة لصيف العام الماضي “صيفنا على جوك”، الذي سجل 7.7 ملايين زيارة، وبلغ حجم الإنفاق السياحي فيه 11.6 مليار ريال.

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Source almnatiq

