الكشف عن أول حالة إصابة بجدري القرود في دولة عربية جديدة

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أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الإثنين تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود، لطالب يبلغ من العمر 16 عاما بولاية غرب دارفور.

وقال علماء من مختلف أرجاء العالم، إن التوقعات لما بعد هذه الفترة أكثر تعقيدا، وأضافوا أن من المتوقع أن يستمر انتشار العدوى لعدة أشهر وربما لفترة أطول.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد توقعت أن تصل الإصابات في أوروبا إلى ما يزيد على 27 ألفا بحلول الثاني من أغسطس في 88 دولة.

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Source almnatiq

