“الإحصاء”: ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثاني من العام الجاري 2022 بنسبة 0.7% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.
وعزت الهيئة ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام إلى تأثرها بارتفاع العقارات السكنية بنسبة 1.9%، في الوقت الذي ساهم فيه انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.5% والزراعية بنسبة 0.6% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وجاء ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.9% نتيجة ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2% في الربع الثاني مع ثقل وزنه في المؤشر العام.
وكشفت المؤشرات عن انخفاض أسعار الفلل بنسبة 1.1% وكذلك الشقق بنفس النسبة والبيوت بـ0.9%، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية، وسجل القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 1.5% نتيجة انخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 1.5%.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، بالمقارنة بأسعار الربع الأول، متأثرًا بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5%.
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Source akhbaar24
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