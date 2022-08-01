“أرامكو ” تكشف موعد التسجيل في برنامج التدريب الجامعي والمهني

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كشفت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن موعد بدء التقديم في (برامج التدريب الجامعي والمهني) لعام 2022م.

وأوضحت الشركة أن البرامج المتاحة للتقديم هي:

1- برنامج التدريب الجامعي

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

وأفادت بأن الشروط المطلوبة هي

1- برنامج التدريب الجامعي:

– يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل، وغيرها من الشروط

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:

– يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل، وغيرها من الشروط.

وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة للتقديم هي :

– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

– نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.

– خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.

وقالت:” أن التسجيل مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/01/03هـ الموافق 2022/08/01م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/01/10هـ الموافق 2022/08/08م (الساعة الثالثة والنصف مساءً).”

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Source almnatiq

