“أرامكو ” تكشف موعد التسجيل في برنامج التدريب الجامعي والمهني

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كشفت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن موعد بدء التقديم في (برامج التدريب الجامعي والمهني) لعام 2022م.
وأوضحت الشركة أن البرامج المتاحة للتقديم هي:
1- برنامج التدريب الجامعي
2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية
وأفادت بأن الشروط المطلوبة هي
1- برنامج التدريب الجامعي:
– يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل، وغيرها من الشروط
2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
– يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل، وغيرها من الشروط.
وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة للتقديم هي :
– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
– نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.
– خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.
وقالت:” أن التسجيل مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/01/03هـ الموافق 2022/08/01م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/01/10هـ الموافق 2022/08/08م (الساعة الثالثة والنصف مساءً).”
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Source almnatiq
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