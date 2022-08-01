محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- صقر الغامدي دشن صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الموقع الرسمي للإتحاد السعودي للسباق الثلاثي، حيث أطلع سموه على محتويات الموقع والتي شملت معلومات عن تاريخ الإتحاد وتفاصيل السباقات والأخبار الرياضية وصور فوتوغرافية وإيقونات الربط بوسائل التواصل الإجتماعي، حضر التدشين رئيس مجلس الإدارة م. علي مقبول والمدير التنفيذي للإتحاد مهند العمودي.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير فهد بن جلوي يدشن الموقع الإلكتروني الرسمي ” للترايثلون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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