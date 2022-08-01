محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة أسهم بفضل الله تعالى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر “سنتان وثلاثة أشهر” من التهابات متكررة في الدماغ بسبب كيس خلقي. وأوضح الفريق الطبي أن الطفل كان يعاني من صداع مع خروج صديد من مؤخرة الرأس إضافة إلى انخفاض في درجة وعي الطفل ، حيث تبين بعد عمل “الرنين المغنطيسي” وجود زيادة في حجم الكيس الخلقي مع تجمع الصديد (خراج ) في المخيخ مما أدى إلى الضغط على الأنسجة العصبية، وقد تقرّر التدخل الجراحي العاجل، حيث تم إجراء الجراحة بواسطة الميكروسكوب واستغرقت العملية 4 ساعات وتكلّلت بالنجاح ولله الحمد. وسيخضع الطفل بعد ذلك للمتابعة الدقيقة في المستشفى .

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة يُنهي معاناة طفل من التهابات متكررة في الدماغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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