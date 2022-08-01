بالصور : الفتح يتعاقد مع آل سليس حتى 2026

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- صقر الغامدي:
أنهت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق تعاقدها مع اللاعب حسن آل سليس ( 22 عاماً) مهاجم نادي الاتفاق لينضم لصفوف فريقها الأول لكرة القدم بعقد احترافي لمدة أربع سنوات حتى 2026.
ويعتبر آل سليس من المهاجمين الصاعدين بقوة، إذ قدم مستويات مميزة بعد عودته من برنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم 2019، وكان قد بدأ مشواره بنادي الترجي قبل الانتقال إلى الاتفاق في صيف 2020.
وعبر آل سليس حسن عن سعادته البالغة بارتداء شعار الفتح، مقدماً شكره للإدارة على تعاملها الاحترافي المميز، متمنياً أن يساهم مع زملائه في اسعاد جماهير النموذجي خلال الموسم المقبل.
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