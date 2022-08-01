انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بتعليم ينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

انطلقت أمس بتعليم ينبع فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي تنظمه إدارة التعليم بمحافظة ينبع بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وبالتكامل مع وزارة التعليم، وذلك في مقر المتوسطة الثانية بينبع الصناعية، بمشاركة 100 طالبة موهوبة من مدارس تعليم المحافظة .

وأوضحت رئيسة البرنامج بتعليم ينبع وداد الرحيلي أن البرنامج الذي يستمر على مدى 15 يوما، يتضمن 5 وحدات إثرائية و 6 حقائب تدريبية في مجموعة من البرامج والأنشطة في المجالات الثقافية والمهارية والاجتماعية والرياضية، كما ستتلقى الطالبات المشاركات مهارات علمية وأنشطة شخصية وزيارات ميدانية، يقدمها كوكبة من الكفاءات الأكاديمية المتميزة من خلال مسارين أساسيين هما مسار التدريب العلمي ومسار المهارات الشخصية.

وأبانت أن البرنامج الإثرائي الأكاديمي الصيفي يهدف إلى إثراء معارف الطالبات الموهوبات و بناء خبرات علمية وعملية لهن وفق منهجيات علمية تسهم في بناء المواطن المنافس عالميًا.