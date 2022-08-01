محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
انطلقت أمس بتعليم ينبع فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي تنظمه إدارة التعليم بمحافظة ينبع بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وبالتكامل مع وزارة التعليم، وذلك في مقر المتوسطة الثانية بينبع الصناعية، بمشاركة 100 طالبة موهوبة من مدارس تعليم المحافظة .
وأوضحت رئيسة البرنامج بتعليم ينبع وداد الرحيلي أن البرنامج الذي يستمر على مدى 15 يوما، يتضمن 5 وحدات إثرائية و 6 حقائب تدريبية في مجموعة من البرامج والأنشطة في المجالات الثقافية والمهارية والاجتماعية والرياضية، كما ستتلقى الطالبات المشاركات مهارات علمية وأنشطة شخصية وزيارات ميدانية، يقدمها كوكبة من الكفاءات الأكاديمية المتميزة من خلال مسارين أساسيين هما مسار التدريب العلمي ومسار المهارات الشخصية.
وأبانت أن البرنامج الإثرائي الأكاديمي الصيفي يهدف إلى إثراء معارف الطالبات الموهوبات و بناء خبرات علمية وعملية لهن وفق منهجيات علمية تسهم في بناء المواطن المنافس عالميًا.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- بالصور : الفتح يتعاقد مع آل سليس حتى 2026
- السودان يعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود
- كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا
- مصرع 4 أشخاص في موريتانيا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة
- هطول أمطار غزيرة على عسير
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بتعليم ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.