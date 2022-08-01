السودان يعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في السودان بولاية غرب دارفور. وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السودانية (سونا) مساء الأحد أن حالة الإصابة تعود لطالب يبلغ من العمر 16 عاما.

وذكرت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة أن حالات الاشتباه بالمرض كانت تبلغ 38 حالة، وأن جميع نتائجها المخبرية جاءت سلبية عدا حالة الطالب من ولاية غرب دارفور.

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