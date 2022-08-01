كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

سجلت كوريا الجنوبية 44689 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 19 مليونا و820 ألف و739 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و68 حالة.