كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
سجلت كوريا الجنوبية 44689 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 19 مليونا و820 ألف و739 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأعلنت الوكالة تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و68 حالة.
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