هطول أمطار غزيرة على عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير هطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت صمخ والزرق والحمضة والصبيخة والنقيع وخيبر الجنوب، سالت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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