محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة بمكة المكرمة ، والتي تهدف الى التنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة ، وذلك انطلاقا من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم بتوفير مواقع محددة ومكتملة الخدمات لهم ، ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بيسرٍ وسهولة ووفق طرق جمالية منظمة .
ونفذت الأمانة الحاضنة في مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان (مكة المكرمة – جدة السريع) ، وتم تصميمها وفق مواصفات فنية مميزة تساهم في إبراز الصورة الجمالية والحد من الآثار السلبية التي تم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع الكامل ، والتي تتمحور في التشوه البصري والصحي والبيئي ، إضافة الى ما تساهم فيه هذه المبادرة من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت ضمن استراتيجيتها مبادرة “المتاجر المتنقلة” لدعم الشباب من المواطنين والمواطنات ، من خلال إنشاء حاضنات نموذجية خُصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة ، وذلك ضمن جهودها لدعم ريادي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في مجالاتهم المتعددة.
ودعت أمانة العاصمة المقدسة الشباب والفتيات من العاملين في الأنشطة الحرفية والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع إلى الاستفادة من هذه المبادرة عبر خدمة المتاجر المتنقلة المتاحة على منصة “بلدي” بالدخول على المنصة والاطلاع على كافة الاشتراطات والضوابط ، وبتنفيذ خطوات بسيطة وسهلة يمكنهم ممارسة النشاط التجاري في حاضنات مكتملة الخدمات بكل يسر وسهولة.
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