محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- صقر الغامدي: بارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وفي الحساب الرسمي لوزارة الرياضة في” تويتر “تحقيق المنتخب السعودي الشاب للكرة الطائرة بطولة كأس غرب آسيا

وللمرة الأولى في تاريخ ” الأخضر الشاب” للمنتخبات لدرجة الشباب ٢٠٢٢ م . وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود عبر تغريدته في الحساب الرسمي لوزارة الرياضة ” أبارك لأبطالنا منتخب شباب الطائرة تحقيق بطولة غرب آسيا في نسختها الأولى وأداء رائع وتفوق مستحق ومبروك للجميع”. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: وزير الرياضة يبارك لطائرة الأخضر الشاب تحقيقه بطولة كأس غرب آسيا للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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