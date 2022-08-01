اليوم.. بدء سريان قرار تمديد تأشيرات زيارة السعوديين أمريكا لمدة 10 سنوات

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يبدأ اليوم (الإثنين)، سريان قرار تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 / بي 2) للمواطنين السعوديين للولايات المتحدة الأمريكية، من 5 سنوات إلى 10 سنوات،

وكانت السفارة الأمريكية لدى المملكة قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.

وأوضحت أن تسهيل السفر يسهم بشكل كبير في ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين والسعوديين.

وأبانت أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت إلى أنه بموجب برنامج الإعفاء من المقابلة، قد يتأهل المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والراغبين في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهراً، للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية.



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Source akhbaar24

