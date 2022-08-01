مصرع 4 أشخاص في موريتانيا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

︎

.



أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الموريتانية مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات التي تشهدها موريتانيا وهي أمطار غير مسبوقة فاقت كل التقديرات خصوصا في المنطقة الشرقية.

وذكرت اللجنة في بيان لها مساء الأحد أن طفلا توفي في مدينة الرشيد وآخر لقي مصرعه في مدينة باركيول وتوفي ثالث وتم انتشاله في مدينة مقطع لحجار وتوفي شاب بعد محاولته عبور وادي اكريكل.

وأكدت لجنة الطوارئ انهيار عشرات المنازل في مناطق مختلفة ونفوق المواشي، كما سجلت خسائر في الشوارع الرابطة بين المدن بسبب الفيضانات خصوصا في مدينة كرو مما أدى إلى شلل تام لحركة السير قبل تدخل الهندسة العسكرية لمعالجة الانجرافات وفتح الطريق أمام حركة المرور. وتم ترحيل مئات الأسر التي باتت بدون مأوى إلى مناطق آمنة بعد تهيئتها واستصلاحها وتوفير الخدمات الأساسية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

