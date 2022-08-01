أمطار وزخات من البرد على 4 مناطق بالمملكة.. تعرف على طقس اليوم

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المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 -350كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي و الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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Source almnatiq

