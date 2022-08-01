“الصحة”: 4 تغيرات بسيطة تحفز الأطفال لممارسة النشاط البدني

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نصحت وزارة الصحة، بالحرص على مجموعة من التغيرات البسيطة والتي قد توجه الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني مبكراً؛ حفاظاً على صحتهم.
وأوضحت الوزارة، أن تلك التغيرات تتضمن عدم ترك الأطفال الصغار أمام التلفاز أو الشاشات لساعات طويلة، مبينةً أن الأطفال أقل من عمر سنتين لا ينبغي لهم استعمال الشاشات للتسلية، ومن عمر عامين إلى 4 سنوات يجب ألا تجاوز ساعات استخدام الإلكترونيات ساعة واحدة يومياً.
ودعت إلى ممارسة الأنشطة اليومية المناسبة للأطفال مثل الجري وركوب الدراجة والوثب العالي واستخدام السلالم والسباحة وكرة القدم، مشيرةً إلى أهمية تشجيع الطفل بالتدرج لأداء نشاط بدني متوسط لعالي الشدة لمدة 60 دقيقة يومياً، مع ممارسة الأنشطة مع كافة أفراد الأسرة لتحفيز الطفل.
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Source akhbaar24
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