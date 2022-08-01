فوائد الاستحمام بالماء البارد وأضراره المحتملة

︎

.



أكدت بعض الدراسات العلمية فوائد الاستحمام بالماء البارد للصحة الجسدية والعقلية، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز هذه الفوائد، وأيهما أفضل الاستحمام بالماء البارد أم الساخن.

فوائد الاستحمام بالماء البارد

هناك العديد من الفوائد لاستخدام الماء البارد في الاستحمام ونذكر منها مايلي:

1. فوائد الاستحمام بالماء البارد في الصباح

عندما يتعرض الجسم في الصباح للماء البارد، يترتب على ذلك زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ومعدل التنفس، وبالتالي يشعر الشخص بمزيد من النشاط واليقظة نتيجة هذه الأعراض، كما يؤثر الماء البارد على زيادة نسبة التمثيل الغذائي ولكن لا يمكن الاعتماد على ذلك كليًا لإنقاص الوزن.

2. فوائد الاستحمام بالماء البارد للاعصاب

يساعد استخدام الماء البارد في الاستحمام على تنشيط الجهاز العصبي الودي، وتحفيز وظائف الناقلات العصبية مثل نورإيبرينفرين والإندروفين المعروف باسم هرمون السعادة، مما يقلل من أعراض الاكتئاب.

3. التخفيف من الألم بعد ممارسة الرياضة

ينصح الخبراء الرياضيون بالماء البارد أثناء الاستحمام بعد ممارسة الرياضة، لقدرته على التخفيف من الالتهابات واسترخاء العضلات، بالإضافة لقدرته على علاج ضربة الشمس التي قد تنتج عن ممارسة الرياضة والتدريب في الهواء الطلق تحت الشمس لفترة طويلة.

4. فوائد الاستحمام بالماء البارد للقلب

يساعد الاستحمام بالماء البارد على تحسين تدفق الدم في الجسم وتنشيط الدورة الدموية، مما يقلل من الالتهابات وتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5. فوائد الاستحمام بالماء البارد للبشرة والشعر

لا يوجد الكثير من الحقائق العلمية المثبتة عن فوائد الاستحمام للبشرة والشعر، ولكن هناك العديد من الأدلة لقدرة الماء البارد على ما يلي: المحافظة على رطوبة البشرة ونضارتها، والحد من حكة والتهاب الجلد. عدم جفاف الطبقة الخارجية للجلد المسئولة عن حماية الجلد والشعر على عكس الاستحمام بالماء الساخن. تقوية الشعر وزيادة طوله وتقويته ولمعانه.

6. تعزيز الصحة الجنسية للرجال

أشارت احدى الدراسات التي تعود لعام 1993 إلى أن استخدام الماء البارد أثناء الاستحمام قد يزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال، وزيادة إفراز هرمون التستوستيرون الذي لا يقتصر دوره على زيادة القدرة الجنسية وإنما هو مكون أساسي لتكوين العضلات.

أضرار الاستحمام بالماء البارد

هناك بعض الحالات التي لا يجب معها الاستحمام بالماء البارد ومنها:

– لا يصح للمرضى الذين يتعاطون أدوية متعلقة ببعض الأمراض النفسية التوقف عن تعاطي الدواء مقابل تجربة بديل علاجي أخر مثل الاستحمام بالماء البارد، خاصة ممن يعانون من الاضطراب الاكتئابي المستمر أو اضطراب ثنائي القطب أو اضطراب الشخصية الحدية.

– تجنب الاستحمام بالماء البارد عند الشعور بالبرد، لأن الماء البارد لن يساعد في تدفئة الجسم بأية حال، بل سيزيد من الشعور بالبرد.

الأشخاص المصابون بضعف شديد في المناعة، أو لديهم مشاكل صحية خطيرة في القلب مثل مرضى فشل القلب.

أيهما أفضل الاستحمام بالماء البارد أم الماء الساخن؟

هناك خياران للرد على هذا التساؤل، إما الاستحمام بماء فاتر، أو الوقوف لمدة دقيقة للاستحمام بالماء البارد مما سيساعد على تدفق الدم وسط الجسم، ثم بعد ذلك يتم تحويل الحرارة للاستحمام بالماء الساخن، مما سيساعد على فتح الأوعية الدموية وتدفق الدم لكافة عضلات وأعضاء الجسم، كما سيساعد على تنقية الجسم من السموم، لذلك وحسب صحة الجسم يمكنك التنويع بين الطريقتين حسب ما يحتاجه جسمك. وبعد التعرف إلى فوائد الاستحمام بالماء البارد، يمكن الجمع بين فوائده وفوائد الاستحمام بالماء الساخن لما لذلك من أثر إيجابي لصحة الجسم.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

