- 1/2
- 2/2
︎
.
دعت الإدارة العامة للمرور لاتباع 6 إرشادات مرورية خلال القيادة في الضباب أو الظروف الجوية الطارئة، من أجل تجنب الأخطار خلال القيادة.
وأكدت الإدارة أهمية استخدام أنوار الضباب في حال توفرها، وتجنب استخدام النور العالي تماماً، مع تخفيف السرعة، وعدم التوقف بشكل مفاجئ.
ونوهت إلى تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة، وفي حال تعثر القيادة فيجب إيقاف المركبة خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يدعو لاتباع 6 قواعد أثناء القيادة في الضباب والظروف الجوية الطارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.