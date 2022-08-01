“المرور” يدعو لاتباع 6 قواعد أثناء القيادة في الضباب والظروف الجوية الطارئة

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دعت الإدارة العامة للمرور لاتباع 6 إرشادات مرورية خلال القيادة في الضباب أو الظروف الجوية الطارئة، من أجل تجنب الأخطار خلال القيادة.

وأكدت الإدارة أهمية استخدام أنوار الضباب في حال توفرها، وتجنب استخدام النور العالي تماماً، مع تخفيف السرعة، وعدم التوقف بشكل مفاجئ.

ونوهت إلى تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة، وفي حال تعثر القيادة فيجب إيقاف المركبة خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه.



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Source akhbaar24

