“الغذاء والدواء” تحذّر من إساءة استهلاك الأغذية الجافة.. قد تسبّب الوفاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من إساءة استهلاك الأغذية الجافة على شكل مسحوق، مشيرة إلى أن لكل منتج غذائي على شكل مسحوق طريقة تحضير مدونة على عبوته، اتباعها يجنبك سوء استخدامها وحدوث الضرر.

وعرفت الهيئة المساحيق الغذائية الجافة بأنها الأغذية التي تكون عبارة عن مسحوق جاف مثل “الحليب الخام، مكملات البروتينات، والعصائر سريعة التحضير”، حيث تحتوي هذه الأغذية على تركيزات عالية من “البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن والمغذيات والمواد الفعالة كل منها حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره”.

وكشفت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن طريقة التناول السليمة تكون عبر اتباع إرشادات وطريقة التحضير المدونة عليها مع مراعاة التحذيرات حال وجودها.

ونبّهت لمخاطر الاستهلاك غير السليمة لتلك المنتجات كأن يتم تناولها دون إضافة الماء إليها ما قد يسبب عديداً من المشكلات الصحية، مثل الاختناق وقد تصل للوفاة، لا قدر الله.