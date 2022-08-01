شاهد.. أطفال يسبحون في بركة مياه بعد هطول أمطار الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لثلاثة أطفال يسبحون في بركة مياه بعد هطول أمطار على الرياض. المقطع نشره حساب “طقس الغربية”، في “تويتر”، وأظهر ثلاثة من الأطفال يسبحون في تجمع للمياه في الرياض وسط حالة من المرح. وكانت العديد من المدن والمحافظات في منطقة الرياض قد شهدت هطول أمطار غزيرة يوم أمس الأحد، وجريان للسيول والأودية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. أخبار قد تهمك

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