16 قتيلا بينهم أطفال.. سقوط حافلة في هاوية عمقها 200 متر بهذه الدولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

لقي 16 شخصا بينهم أطفال مصرعهم كانوا يستقلون حافلة، والتي سقطت في هاوية عمقها 200 مترا على الأقل، بين مدينتيْ مازاماري وبويرتو أوكوبا في منطقة جونين في أدغال دولة البيرو .

وقال متحدث باسم مركز شرطة مازاماري: “لدينا حصيلة من 16 قتيلًا وجريح واحد بعد سقوط حافلة صغيرة في هاوية عمقها 200 مترا”.

وعادة ما تستخدم الحافلات من هذا النوع لنقل مزارعين ذاهبين “للعمل في مزارعهم”؛ وكان من بين الجُثث التي انتشلتها الشرطة وفرق الإطفاء، جثث أطفال ونساء ومسنّين، بالإضافة إلى جثة سائق الحافلة.

فيما نجا راكبٌ واحد، لكنه نُقل إلى مستشفى في جونين إثر إصابته بجروح؛ كما فتحت السلطات في دولة البيرو تحقيقًا في الحادث.

وعادة ما تكثر مثل هذه الحوادث في البيرو بسبب سرعة القيادة وسوء حال الطرق ونقص اللافتات والإشارات المرورية.