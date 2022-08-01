انهيار سقف محطة وقود جراء الرياح العاتية في ضرما (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق انهيار سقف محطة وقود في مدينة ضرما بسبب قوة الرياح مساء أمس في منطقة الرياض.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “طقس العرب” في “تويتر”: “انهيار سقف محطة وقود بسبب قوة الرياح الهابطة التي شهدها أحياء من منطقة الرياض خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن منطقة الرياض شهدت يوم أمس هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وجريان للسيول في العديد من الأحياء.