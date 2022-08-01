«بشرة خير» سيول وادي العين بمحافظة الدلم قبل قليل (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كانت منطقة الرياض أمس الأحد على موعد مع أمطار غير مسبوقة تواصلت في السقوط على حتى ساعات الليل وربما إلى الفجر بمشيئة الله تعالى.

وفي فيديو متداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ رصد السيول التي هطلت على أحد شعبان وادي العين بمحافظة الدلم، لم يشاهدها الأهالي منذ عدة سنوات.

ويظهر الفيديو سعادة الأهالي بالسيول التي غمرت الشوارع كبشرة خير في هذه الأجواء مع بداية اليوم الإثنين.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير, وجازان.