لتجنب المشاكل الصحية والوفاة.. “الغذاء والدواء” تنصح بتناول المساحيق الغذائية الجافة بطريقة صحيحة

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة تناول منتجات المساحيق الغذائية الجافة بشكل صحيح؛ لتجنب التعرض لمشاكل صحية والتي قد تصل إلى الاختناق والوفاة.

وأكدت الهيئة، أن المساحيق الغذائية الجافة هي الأغذية التي تكون بصورة جافة على هيئة مسحوق مثل الحليب الخام ومكملات البروتينات والعصائر سريعة التحضير، مبيناً أنها تحتوي على تركيزات عالية من المكونات مثل البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن.

وأشارت إلى أن تلك المنتجات يتم تناولها من خلال اتباع إرشادات وطريقة التحضير المدونة على البطاقة الغذائية لكل منتج غذائي، إلى جانب مراعاة التحذيرات في حال وجودها على المنتج.





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Source akhbaar24

