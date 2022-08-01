- 1/2
- 2/2
︎
.
نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة تناول منتجات المساحيق الغذائية الجافة بشكل صحيح؛ لتجنب التعرض لمشاكل صحية والتي قد تصل إلى الاختناق والوفاة.
وأكدت الهيئة، أن المساحيق الغذائية الجافة هي الأغذية التي تكون بصورة جافة على هيئة مسحوق مثل الحليب الخام ومكملات البروتينات والعصائر سريعة التحضير، مبيناً أنها تحتوي على تركيزات عالية من المكونات مثل البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن.
وأشارت إلى أن تلك المنتجات يتم تناولها من خلال اتباع إرشادات وطريقة التحضير المدونة على البطاقة الغذائية لكل منتج غذائي، إلى جانب مراعاة التحذيرات في حال وجودها على المنتج.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر لتجنب المشاكل الصحية والوفاة.. “الغذاء والدواء” تنصح بتناول المساحيق الغذائية الجافة بطريقة صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.