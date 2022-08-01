11547 وظيفة تعليمية.. 8 خطوات للتسجيل

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المناطق_متابعات

بدأت وزارتا التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال طلبات التقديم على 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي، في ٤٥ إدارة تعليمية بمناطق ومحافظات المملكة استعداداً للعام الدراسي القادم ١٤٤٤، وذلك عبر منصة «مسار» في تخصصات الرياضيات واللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال والمهارات الرقمية والفيزياء والكيمياء والأحياء، على أن يغلق باب التقديم على هذه الوظائف الأحد القادم.

وحددت الوزارة 8 خطوات للتقديم تتمثل في

_الدخول على موقع نظام (جدارة) الإلكتروني على منصة مسار،

_ تسجيل الدخول عبر بوابة (النفاذ الوطني)،

_الضغط على (الاطلاع على الفرص الوظيفية في جدارة)،

_الاختيار مرة أخرى (الدخول عبر النفاذ الوطني)،

_اختيار من القائمة اليمنى (جدارة)،

_اختيار كلمة (الباحثين عن عمل)،

-بعدها الاطلاع على إعلانات الوظائف التعليمية والتقديم عليها

_التأكد من اعتماد طلب التقديم.

من جهة ثانية، تواصل الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتعليم المنطقة الشرقية، التي تستمر 40 يوماً، وتتركز برامجها التعليمية وخدماتها المتنوعة بمحافظة العديد والهجر التابعة لها، في تقديم العديد من البرامج والمبادرات النوعية لخدمة أكثر من 600 دارس ودارسة في الجوانب التعليمية من حيث تعليم المهارات الأساسية في المواد الدينية والعربية، وكذلك مقدمة في مادة الرياضيات وغيرها من المواد.

وتتضمن الحملة فصولاً دراسية وبرامج تدريبية وترفيهية وخدمات عامة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. وأوضح المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الحملة تهدف إلى محو الأمية الأبجدية والحضارية لدى المواطنين والمواطنات في القرى والهجر النائية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وذلك بتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب،

وكذلك العمل على خفض نسبة الأمية في المملكة وترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن وقيادته في نفوس الدارسين، والعمل على نشر الوعي لدى الدارسين في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والثقافية.

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Source almnatiq

