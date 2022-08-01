مستجدات غزو أوكرانيا.. هجوم على مقر الأسطول الروسي.. وموسكو تُصعد قصفها

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تصاعدت حدة القصف الروسي على مدن أوكرانية خصوصاً في مناطق الجنوب، حيث تزامن ذلك مع إعلان موسكو تعرض مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود لهجوم بطائرة بدون طيار.

هجوم على مقر الأسطول الروسي بالبحر الأسود

تعرض مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود بسيباستوبول في شبه جزيرة القرم لهجوم بطائرة بدون طيار، ما تسبب في إصابة 6 أشخاص بجروح.

ودفع الهجوم على مقر الأسطول الروسي، موسكو إلى إعلان حالة تأهب في المدينة، حيث أكدت السلطات رفع مستوى تأهب “أصفر متوسط” للتحذير من هجمات إرهابية بعد الهجوم.

تواصل القصف الروسي بالجنوب

تواصل القصف الروسي على مدن أوكرانية خصوصاً في الجنوب في ميكولايف، التي شهدت أعنف قصف عليها منذ بداية الحرب، فيما طالت الهجمات منطقتي خاركيف وسومي.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سكان دونيتسك إلى إخلائها لتجنب القصف الذي تتعرض له هذه المنطقة الواقعة في شرق البلاد.

وأعلنت سلطات ميكولايف في جنوب أوكرانيا، أن المدينة تعرضت لقصف روسي هو الأشد منذ بدء الحرب، حيث تسبب هذا القصف بمقتل المليونير الأوكراني أوليكسي فاداتورسكي مالك الشركة الأوكرانية الأساسية لتوزيع الحبوب.

أول سفينة محملة بالحبوب تغادر أوديسا

يتوقع أن تغادر أول سفينة محملة بحبوب أوكرانية ميناء أوديسا بأوكرانيا صباح اليوم (الإثنين)، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً.

ووصلت الاستعدادات إلى نقطة تسمح بمغادرة السفن ميناء أوديسا، مع تحميل السفن التي ستكون جاهزة للإبحار بشرط وجود تنسيق لوجستي جيد.

ضم صواريخ فريدة للبحرية الروسية قريباً

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن صواريخ كروز من طراز تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ستنضم للأسطول البحري الروسي في غضون أشهر قليلة.

وقال الرئيس الروسي، إنه وقع على إقرار عقيدة بحرية جديدة لم تُنشر تفاصيلها بعد، كما وصف صواريخ تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأنها فريدة.



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Source akhbaar24

