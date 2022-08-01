︎ .

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المسؤوليات الخاصة بمشرف السلامة داخل المنشأة في إطار حماية العاملين. وبيّنت الوزارة، أن المسؤوليات تتضمن توعية العاملين حول مخاطر العمل تحت أشعة الشمس، والتأكد من ارتداء العاملين للباس المناسب. وأشارت إلى أن المسؤوليات تشمل أيضاً فحص درجة حرارة الجو والرطوبة النسبية للبدء بالعمل، ومتابعة توفر الماء والمرطبات، ومراقبة الحالة الجسدية للعاملين.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر “الموارد البشرية”: 5 مسؤوليات لمشرف السلامة داخل المنشأة.. بينها مراقبة حالة العاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.