محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نصح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض بالإقلاع عن التدخين للحفاظ على الصحة بصفة عامة، وتحسين حالات ارتجاع المريء. وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إيقاف التدخين يؤدي إلى تحسن مشاكل ارتجاع المريء بنسبة كبيرة. وأضاف د. عبدالله الذيابي “أن الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى تحسن أعراض ارتجاع المريء بنسبة 44%، كما أشارت إلى ذلك إحدى الدراسات”. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوضح العلاقة بين إيقاف التدخين وتحسن «ارتجاع المريء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.