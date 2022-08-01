من الحد الأدنى للموسع.. الجامعات النازحة حيلة أوكرانيا لإنقاذ التعليم من التدمير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

مع بداية الغزو الروسي الواسع النطاق، أدركت القيادة الأوكرانية استحالة ضمان الأداء السليم للجامعات الأوكرانية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المؤقت أو التي تدور فيها الأعمال العدائية. لذلك، تم نقل جامعات من دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وجزء من مناطق زابوريزهزهيا إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة في أوكرانيا

لم يتمكنوا من تجنب النقل المؤقت؛ لأنه حتى لحظة الانتقال، تم حظر وصولهم إلى خدمة الخزانة مركزيًا وبالتالي، لم يتمكنوا من سداد أي مدفوعات، كما أنه في حالة رفض الانتقال، لن يكونوا قادرين، على سبيل المثال، على إصدار شهادات لخريجيهم

حقيقة النقل بأمر من مؤسس الجامعة

تم إضفاء الطابع الرسمي على حقيقة النقل بأمر من مؤسس الجامعة (وزارة التعليم والعلوم في أوكرانيا، وزارة أخرى، مالك مؤسسة التعليم العالي الخاصة) وانعكس ذلك في “ايدبو” كتغيير في الواقع ولكن ليس قانونيًا، عنوان المؤسسة التعليمية. بعد كل شيء، يكون النقل مؤقتًا في معظم الحالات وستعود الجامعات إلى مدنها بعد انتصار أوكرانيا

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يتم نقل الجامعات بأحد الشكلين: “الحد الأدنى” أو “الموسع”. تم نقل معظم الجامعات في شكل “الحد الأدنى”، مما يعني أن رئيس الجامعة، ونواب عمداء الجامعة، وقسم المحاسبة، والشخص المكلف بوظائف العمل مع ايدبو، وبعض الموظفين الآخرين يذهبون مباشرة إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا. كقاعدة عامة، تواصل إدارة المؤسسة العمل في المباني والمكاتب التي توفرها مؤسسة تعليمية أخرى، بينما يتم التدريس باستخدام التقنيات البعيدة

ينفذ جزء أصغر من الجامعات خيار النقل “الموسع”، والذي يتضمن تزويدها بمباني تعليمية منفصلة، وليس فقط نقل الإدارة، ولكن أيضًا بعض المعلمين والطلاب إلى مستوطنة أخرى

نقل 25 مؤسسة مستقلة للتعليم العالي

في المجموع، تم نقل 25 مؤسسة مستقلة للتعليم العالي و19 قسمًا هيكليًا منفصلًا من جامعات مختلفة في مارس ومايو 2022. أكثر من 54000 طالب وطالبة يدرسون في مؤسسات نازحة ويعمل ما يقرب من سبعة آلاف معلم. تقع الجامعات في 16 مدينة في 14 منطقة في أوكرانيا

من بين 44 مؤسسة للتعليم العالي تم نقلها، 25 منها “صغيرة جدًا” (أقل من 1000 طالب)، و13 “صغيرة” (من 1 إلى 3000 طالب)، و6 “متوسطة” (من 3 إلى 10 آلاف طالب). ضمن المجموعة “الصغيرة جدًا”، يوجد جزء كبير من المؤسسات عبارة عن فروع تقع في المراكز الإقليمية، حيث يكتسب 36 طالبًا مشروطًا تعليمًا عاليًا “في غرفتين”. فإن التعلم عن بعد لمدة عامين (بسبب فيروس كورونا والحرب) أبطل حتى المعنى النظري لعمل مثل هذه الفروع الجامعية “بالقرب من مكان إقامة الطالب”. وبالمثل، فإن شبكة مؤسسات التعليم العالي ليست فعالة، حيث توجد ست مؤسسات للتعليم العالي متوسطة الحجم في ثلاث مناطق كبيرة في أوكرانيا، محاطة بعدد كبير من الأقمار الصناعية المستقلة قانونًا، والتي توفر إلى حد كبير نفس الخدمات التعليمية (التعليم في نفس التخصصات) مثل المؤسسات الأكبر

شبكة مؤسسات التعليم العالي ليست فعالة

حجم النقل الجامعي في عام 2022 أكبر بكثير مما كان عليه في عام 2014. كان لحقيقة النزوح وحجمه تأثير كبير ليس فقط على المشاركين في العملية التعليمية (الطلاب والمعلمين)، ولكن أيضًا أجبر الجامعات على التكيف مع الوجود في الواقع الجديد. واجه الطلاب والمعلمون مشاكل ذات طبيعة مالية وتكنولوجية ونفسية، كما يواجه الذين ذهبوا للخارج مشاكل في التغلب على حاجز اللغة وترتيب الحياة في بلد آخر. الطلاب والمدرسون الذين لم يتمكنوا من مغادرة الأراضي المحتلة مؤقتًا يعانون من مشاكل كبيرة. كقاعدة عامة، هذه مشكلات أمنية وجودة الإنترنت والاتصالات ونقص الأموال

نشأت مشاكل تنظيمية ومالية لإدارة الجامعات، تتعلق بالحاجة إلى تأسيس عمل الجامعة على أساس مؤسسة أخرى. في الوقت نفسه، من الملاحظ أن نقل الجامعات أسهل مقارنة بعام 2014. يتم تنفيذ معظم الإجراءات التشغيلية والإدارية اللازمة وفقًا لخوارزمية تم تطويرها مسبقًا، كما أن الاستخدام الواسع لتقنيات الاتصال الرقمي عن بُعد يبسط عملية التكيف

تنظيم العملية التعليمية

بسبب الأعمال العسكرية، أعلنت الجامعات النازحة انقطاعًا طويلًا إلى حد ما في العملية التعليمية، وإرسال الطلاب في إجازة. بدأت العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الأوكرانية في الاستئناف في 14 مارس. بالنسبة للجزء الأكبر، جرت العملية التعليمية عن بُعد في أوضاع متزامنة وغير متزامنة

كان الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الموجودة في الأراضي المحتلة، بسبب المكون الأمني ومشاكل الاتصال بين المشاركين في العملية التعليمية. نتيجة لذلك، استأنفت بعض المؤسسات العملية التعليمية في مارس، وبعضها بعد ذلك، بعد نقلها إلى المناطق الخاضعة للسيطرة

وقد أدى ذلك إلى إتقان متفاوت للمواد التعليمية وزيادة عبء العمل، خاصة على طلاب الدراسات العليا. في رسالتها المؤرخة 21 أبريل 2022، أوصت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم في أوكرانيا بأن تقوم إدارات مؤسسات التعليم العالي بإجراء تغييرات على خطط الدراسة الفردية وتحويل ذلك الجزء من المكونات التعليمية إلى فترات الدراسة التالية. أن تدرس في فصل الربيع. ومع ذلك، فإن هذه التوصية تنطبق فقط على الطلاب الجامعيين. إذا لم يكن لدى طلاب الدراسات العليا الوقت لإكمال البرنامج التعليمي