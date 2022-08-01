رسالة خطية من الرئيس الموريتاني لنظيره الجزائري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سلّم وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أمس رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الغزواني لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية أن الرئيس الجزائري أعرب خلال استقباله وزير الخارجية الموريتاني عن حرصه وبلاده على تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق آمال الشعبين وتطلعاتهما

إلى مزيد من التقدم والرفاه.

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