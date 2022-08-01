السعوديه مجمع الملك سلمان يطلق مسابقة «تحدي الأطفال للإلقاء»

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية النسخة الثانية من مسابقة «تحدي الأطفال للإلقاء»، عبر منصة تويتر، بشراكة إستراتيجية مع الموسوعة العالمية للأدب العربي «أدب»، وبجوائز تزيد قيمتها على 200000 ريال.
وتستهدف المسابقة الأطفال من سن 5 حتى الـ12سنة، من جميع أنحاء العالم. وتنطوي على أهداف سامية تتمثل في لفت الانتباه إلى المهتمين باللغة العربية وفنونها وتشجيع مواهبهم، وتتيح الفرصة للمواهب من الأطفال لتقديم ما يبرز قدراتهم اللغوية والأدائية، وتجسيد جمال اللغة العربية من خلال إلقاء أبنائها، إضافة إلى تمكين الجمهور العربي العام من الاطلاع على إبداعات لغوية لا تقل عن الإبداعات في المجالات الأخرى.
وتأتي هذه الفعالية التنافسية ضمن المبادرات الكبيرة التي يطلقها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الذي أنشئ بتاريخ 13 محرم 1442هـ الموافق 1 سبتمبر 2020 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (34).
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