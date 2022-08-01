«الإحصاء»: اقتصاد السعودية نما 11.8 % في الربع الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت هيئة الإحصاء في تقرير أصدرته أخيرا، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 11.8% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021.

وبينت الهيئة في تقرير لها، أن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير؛ الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً بنسبة 1.8% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، ويرجع الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 4.8%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 0.2%، فيما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نما بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي. وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.6%.