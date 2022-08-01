1800 قارب تستعد لموسم الروبيان.. اليوم

وبدأت شواطئ المنطقة الشرقية الاستعداد لاستقبال موسم صيد الروبيان، وستبحر القوارب من محافظات عدة شملت الخبر والدمام والقطيف والجبيل والسفانية والخفجي على امتداد الخليج العربي.
وأوضح مستشار الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بصفوى وعضو الغرفة التجارية بمحافظة القطيف جعفر الصفواني لـ«عكاظ» أن هنالك تفاؤلاً من جميع صيادي الأسماك، وذلك نظراً لكثرة مراكب الصيد المسجلة حتى يوم أمس مقارنة بالعام الماضي، وهذا سيعزز من وصول جميع هذه المراكب لمعاقل الروبيان.
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