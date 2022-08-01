ونجح الأخضر الشاب في التغلب على المنتخب اليمني في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المحالة أمس (الأحد) ضمن دور ربع النهائي، بضربات الترجيح 3/1، بعد تعادلهما سلبيا في الأشواط الأصلية. وشهد اللقاء تألق حارس مرمى المنتخب السعودي أسامة المرمش، الذي تصدى لـ3 ضربات ترجيح.
وسيواجه الأخضر الشاب المنتخب الفلسطيني الأربعاء على ملعب المحالة في دور الأربعة من بطولة كأس العرب.
فيما استطاع المنتخب الفلسطيني إقصاء نظيره الأردني من دور ربع النهائي بضربات الترجيح 5/4 بعد تعادلهما إيجابيا في شوطي المباراة 1/1.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الأخضر الشاب يواجه فلسطين في نصف نهائي «العرب»المرمش يتألق ويتصدى لـ 3 ترجيحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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