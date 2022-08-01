شروط إصدار ترخيص «موثوق» للأفراد للإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - وأشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عبر موقعها الإلكتروني إلى شروط الحصول على رخصة موثوق والتي جاءت كالآتي:

الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الصادرة من الهيئة.

• الالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة.

• أتعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة. أخبار قد تهمك

• أتعهد بالتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فورًا ودون اعتراض عند طلب الهيئة.

• أتعهد بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له.

• لغير السعودي: أتعهد بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وأشار الموقع إلى أن رسوم إصدار الرخصة 15 ألف ريال ولمدة 3 سنوات، كما أنه يمكن للأجانب غير الخليجيين استخراج ترخيص أفراد عن طريق التعاقد مع وكالة دعاية وإعلان محلية مرخصة أو عبر حصولهم على رخصة استثمار وفق الأنظمة واللوائح.

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استحداث ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (موثوق) إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وطالبت الهيئة الأفراد السعوديين الممارسين لهذا النشاط الحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (إعلام) قبل تاريخ 01 /10 /2022، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية.