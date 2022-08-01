محمد بن مسعود - الدمام - تبدو إدارة نادي البديع في طريقها للحصول على خدمات اللاعب علي خليل العاثم لتمثيل فريقها الكروي الأول في منافسات الموسم القادم، ولم تعلن الإدارة البدعاوية رسميًا التعاقد مع اللاعب، إلا أنه شترك في تدريبات الفريق منذ انطلاقة فترة الإعداد بقيادة المدرب محمد عدنان أيوب، وخاض معه أول مباراة ودية مع الشباب يوم الخميس الماضي والتي انتهت لمصلحة الشباب بهدف.

ويُعد علي خليل من المدافعين أصحاب الخبرة «32 سنة» من خلال تجاربه التي خاضها في ناديه الأم النجمة أولا ومن ثم الحد والأهلي، بالإضافة إلى تمثيله لمنتخباتنا الوطنية المختلفة ومنها المنتخب الأول.

وتبحث إدارة نادي البديع عن تدعيم صفوف فريقها في ظل حالة التغيير الذي يعيشه هذا الموسم بسبب خروج بعض لاعبيه وانتقالهم لأندية أخرى، ومن شأن حضور لاعبين أصحاب الخبرة تدعيم صفوف الفريق في ظل وجود مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر البديع في طريقه للحصول على خدمات العاثم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.