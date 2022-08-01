تنبيهات باستمرار الأمطار الرعدية على عدة مناطق بينها الرياض ومكة والقصيم حتى مساء اليوم

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار حالة الأمطار الرعدية على مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وعسير وجازان والشرقية والباحة.

وأوضح المركز، أن منطقة الرياض خاصة العاصمة الرياض والدرعية وضرما ستشهد أمطاراً رعدية وأتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة العاشرة صباحاً.

ولفت إلى أن أجزاء من منطقة مكة المكرمة ستشهد نفس الحالة حتى الساعة (07:00) مساءً، كما أن منطقة القصيم وتحديداً الأسياح والبدائع والبكيرية والرس وبريدة وعنيزة ستكون على موعد مع نفس الحالة أيضاً حتى الساعة (09:00) مساءً.

ونوه إلى أن الحالة المطرية ستشهدها أيضاً أجزاء من مناطق الشرقية والباحة وعسير حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.



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Source akhbaar24

