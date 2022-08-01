وظائف شاغرة بـ «هيئة المقاولين (SCA)» للعمل في الرياض

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المناطق _متابعات

أعلنت هيئة المقاولين (SCA) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مسؤول معايير العمل

ـ موظف المشتريات

ـ قائد فريق الترخيص

ـ مسؤول المعارض والمؤتمرات

ـ رئيس فريق المعارض والمؤتمرات

ـ محاسب

ـ رئيس فريق المقاولات الإلكترونية

ـ مدير إدارة

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 17 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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Source almnatiq

