عضو بمجلس الشورى يوضح أسباب اهتمام الأمريكيين بالاستثمار في المملكة

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قال عضو مجلس الشورى د. إبراهيم النحاس، إنَّ كثيرين (في الولايات المتحدة) يتطلعون إلى الاستثمار والعمل في المملكة، وذلك بخلاف ما يروجه الإعلام المغرض من دعاية سلبية.

وأضاف «النحاس» بمداخلة لبرنامج «هنا الرياض»، المذاع على «الإخبارية»، أن الرغبة في العمل بالشركات الاستثمارية الضخمة في المملكة تأتي بسبب الربح وعدم وجود ضرائب وتوفير التأمين الصحي والمشاركة في الأعمال التاريخية

وأردف، أن السلبيات في الإعلام الغربي توجد في وسائل إعلامية تضخ خارجيًّا، أما على مستوى إعلام الولايات في الداخل الأمريكي توجد رسائل إيجابية جدًّا، تجاه المملكة التي يشار إليها بذلك.

وأكمل «النحاس»، أن الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة أثبتت للداخل الأمريكي مكانة المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة تتطلع إلى الاستثمار في المملكة.

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Source almnatiq

