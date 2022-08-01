︎
.
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ولا تمكّن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت المديرية، أن وجود مخالفات أو إيقاف خدمات على سجل رب الأسرة لا يعيقان من إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين.
ولفتت إلى أن التعليمات لا تسمح بإضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيسي، ولكن يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الجوازات”: وثيقة سجل الأسرة لا تمكّن حاملها من السفر لدول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.