“الجوازات”: وثيقة سجل الأسرة لا تمكّن حاملها من السفر لدول الخليج

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ولا تمكّن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت المديرية، أن وجود مخالفات أو إيقاف خدمات على سجل رب الأسرة لا يعيقان من إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين.

ولفتت إلى أن التعليمات لا تسمح بإضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيسي، ولكن يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.



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Source akhbaar24

